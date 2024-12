SERIE A, Il Napoli blinda il primo posto. Cade la Lazio

FirenzeViola.it

Un risultato positivo e uno negativo per la Fiorentina, questo il bilancio dei due match delle 15:00 per la 14ª giornata di Serie A. Il Napoli vince di misura contro il Torino, con gol di McTominay, e consolida il primo posto (se la Fiorentina dovesse vincere stasera contro l'Inter, rimarrebbe seconda a -1), mentre dall’altra parte la Lazio perde in casa del Parma, 3-1. Per i biancocelesti era andato in gol Rovella, ma il gol gli è stato annullato, mentre subito dopo Man ha fatto 1-0.

Mohamed per i crociati ha raddoppiato nella ripresa, gol a cui però ha risposto Castellanos all'80'. L’arrembaggio della Lazio non porta ai frutti desiderati e Del Prato chiude il match al 93’. La squadra allenata da Baroni rimane dunque con gli stessi punti della Fiorentina, ma con una partita in più.