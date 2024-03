SERIE A, Il Bologna non si ferma più. 6' vittoria consecutiva

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Gewiss Stadium la sfida Champions tra Atalanta e Bologna termina 2-1 in favore dei rossoblù. Felsinei che passano a Bergamo, dopo aver terminato il primo tempo in svantaggio, grazie alle reti di Zirkzee su rigore e di Ferguson da fuori area. Bologna che con questo successo, il sesto consecutivo, sale a quota 51 punti, ovvero quattro in più rispetto alla Roma quinta in classifica. Per l'Atalanta inutile la rete dell'iniziale vantaggio firmata da Ademola Lookman.

Per i nerazzurri si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo il 4-0 di San Siro contro l'Inter nel recupero della 21' giornata. Atalanta che adesso si trova sesta in classifica con 46 punti. I bergamaschi mercoledì torneranno in campo per la sfida, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, contro lo Sporting Lisbona.