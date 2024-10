SERIE A, Il Bologna espugna Cagliari, vince il Lecce

FirenzeViola.it

Il Bologna vince a Cagliari 2-0 e scavalca Roma ed Empoli in decima posizione (12 punti), il Lecce torna alla vittoria nello scontro diretto con il Verona (che finisce in 9) per 1-0 e portandosi ad 8 punti in classifica scavalca momentaneamente il Genoa (6) in terzultima posizione ed accorcia proprio su Verona e Cagliari che, sconfitte, restano a 9: sono questi i risultati delle due gare che si sono disputate alle 18.30 negli anticipi della decima giornata di campionato.

Cagliari-Bologna 0-2 Il Bologna espugna Cagliari vincendo 2-0 con un gol per tempo. Al 35' sblocca la gara Orsolini, dopo che tre minuti prima aveva sparato un buon pallone in curva, al 51' raddoppia Odgaard. Il Cagliari prova a reagire subito con un tiro di Gaetano parato da Skorupski mentre Lapadula è autore di qualche tiro nel finale che non cambia però il risultato.

Lecce-Verona 1-0 Tira un sospiro di sollievo Gotti visto che il suo Lecce torna alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive. Il gol vittoria è di Dorgu al 51', inizialmente annullato per fuori gioco poi convalidato al Var da Mariani che al 37' gliene aveva annullato un altro proprio per fuorigioco. In quell'occasione (40') Tchatchoua veniva espulso per un fallo e lasciava così il Verona in 10. Nonostante l'inferiorità numerica al 77' il Verona va vicino al pari ma Falciìone si oppone al tiro di Suslov. Nel finale (83') c'è spazio anche per un altro cartellino rosso, per doppia ammonizione, l'ultima delle quali per proteste, anche nei confronti di Belahyane e il Verona finisce così in 9.