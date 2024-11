SERIE A, Il Bologna a valanga sul Venezia: finisce 3-0

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'anticipo serata della 14a giornata di Serie A, il Bologna batte 3-0 il Venezia e rimane all'ottavo posto in scia al Milan. I padroni di casa sbloccano il match al 21' grazie a Ndoye, che si procura (trattenuta di Haps) e realizza un calcio di rigore. I lagunari gettano al vento una buona chance con Nicolussi Caviglia al 25', poi nella ripresa crollano nel giro di 2' dopo l'ingresso di Orsolini: l'azzurro realizza su rigore il 2-0 (69') e poi serve a Ndoye l'assist per la prima doppietta in Serie A dello svizzero. Venezia alla terza sconfitta di fila e sempre più ultimo.