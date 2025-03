Serie A, Hellas Verona-Bologna: le formazioni ufficiali del lunch match

Dopo le incredibili rimonte di Milan e Inter, rispettivamente contro Lecce e Monza, di ieri sera, la domenica di Serie A si apre con la sfida Hellas Verona-Bologna. I felsinei, sesti in classifica con 47 punti (due in più dei viola) con una vittoria aggancerebbero la Lazio, impegnata lunedì sera nel posticipo contro l'Udinese, al quinto posto. La formazione di Italiano è reduce da un buon periodo di forma con due successi nelle ultime due uscite in campionato contro Milan, nel recupero della 9° giornata, e Cagliari. Dall'altra parte il Verona che nell'ultimo turno di Serie A ha perso 2-0 all'Allianz Stadium contro la Juventus. La formazione veneta, a quota 26 in campionato, è alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Suslov, Bernede; Sarr

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Tengstedt, Livramento, Okou, Kastanos, Mosquera, Ajayi, Cisse, Ghilardi

Allenatore: Paolo Zanetti

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Erlic, Casale, El Azzouzi, Pobega, Aebischer, Lykogiannis, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez, Pedrola, Fabbian

Allenatore: Vincenzo Italiano