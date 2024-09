SERIE A, Gabbia regala al Milan il derby: è 2-1 a San Siro

FirenzeViola.it

Dopo sei vittorie consecutive nei derby Inzaghi è costretto ad abdicare, e a prendersi lo scettro di "campione del derby" è quel Paulo Fonseca che sembrava destinato ad essere esonerato e che invece mette in mostra un Milan coraggioso e caparbio, che per lunghi tratti fa la partita e che alla fine trova la vittoria con un colpo di testa all'89' di Matteo Gabbia. I rossoneri trovano il vantaggio dopo dieci minuti con Pulisic e, nonostante il pareggio di Dimarco al 27', si rendono spesso pericolosi constringendo Sommer ad una prova da migliore in campo.

Alla fine però è forse l'uomo meno atteso, scelto un po' a sorpresa al posto di Pavlovic, a decidere la gara e (forse) a salvare la panchina di Fonseca.