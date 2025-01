SERIE A, Frendrup stende il Parma. Il Genoa vince ancora

FirenzeViola.it

Al Genoa basta il gol dell’oggetto del desiderio del mercato viola, Morten Frendrup, per superare il Parma: 1-0 il finale al Marassi. Il centrocampista danese realizza il suo secondo gol in questa Serie A, raccogliendo al 65' un pallone in area e spiazzando Suzuki con un tiro velenoso, complice anche una leggera deviazione.

Il Grifone, letteralmente rinato dopo l’arrivo di Viera, agguanta il decimo posto a pari punti con la Roma. Notte fonda invece per il Parma, che continua a soffrire per l'incostanza di rendimento. Con il pareggio del Cagliari e la vittoria del Lecce, i ducali si trovano ora a solo una lunghezza dalla zona retrocessione.