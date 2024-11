SERIE A, Empoli-Udinese finisce 1-1: a segno i due centravanti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol per tempo e un punto per uno nel primo dei due match del lunedì di Serie A: Empoli-Udinese termina 1-1. Pietro Pellegri al 23' segna il gol del vantaggio con una gran girata di destro dal limite: per l'attaccante azzurro è il terzo gol consecutivo dopo quelli a Como e Lecce. Nella ripresa pareggio realizzato di testa da Keinan Davis, imbeccato da Lovric, al 76'.

l'Udinese nel finale preme ma il risultato non cambia e porta la squadra di casa a quota 16 punti, al decimo posto. Un punto più in su ci sono i friulani, che dopo tre ko consecutivi tornano a muovere la classifica. Stasera altro scontro di medio-bassa classifica, con Venezia e Lecce in campo dalle 20.45 per chiudere la tredicesima giornata.