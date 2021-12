SERIE A, Empoli, che rimonta: l'Udinese va ko 3-1

Successo in rimonta e quanto mai prezioso per l'Empoli che batte per 3-1 l'Udinese al Castellani nel match delle 18:30 e sale così a quota 23 punti in classifica. E dire che i bianconeri erano persino passati in vantaggio, con il bellissimo gol al 22' di Deulofeu. Nella ripresa però la squadra di Andreazzoli ha reagito in modo veemente trovando il pareggio al 50' con Stojanovic, passando in vantaggio al 59' con Bajrami e chiudendo poi nel finale il match con Pinamonti al 78'. I friulani restano così a 16 punti, al 14° posto: la panchina di Gotti continua pericolosamente a traballare.