SERIE A, Ecco le squalifiche del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso noto i provvedimenti adottati dopo la 5^ giornata di campionato conclusasi ieri con Atalanta-Como. Nessuno squalificato per quanto riguarda Empoli e Fiorentina, ecco invece chi salterà il prossimo turno:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona): per avere, al 20° del primo tempo, a giuoco in corso, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

GUILBERT Frederic George (Lecce): per avere, al 2° del secondo tempo, inferto una manata a un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CANCELLIERI Matteo (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.