SERIE A, Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Roma

Archiviata la vittoria della Fiorentina sul Como per 2-0, la domenica sportiva non è affatto finita. Sì, perché alle 18:00 va in scena un match che riguarda da vicino anche la Fiorentina, dal momento che il Napoli ha l’opportunità di riportarsi davanti al treno di squadre che sono, per il momento, in prima posizione (tra cui, oltre alle nerazzurre Atalanta e Inter, c’è anche la Fiorentina). La squadra di Conte dovrà però affrontare una Roma ferita, che arriva al Maradona con un nuovo tecnico sulla propria panchina, il terzo stagionale: Claudio Ranieri. Ecco le scelte dei due tecnici per il derby del Sole:

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte.

ROMA (4-2-3-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Koné; El Shaarawy, Pellegrini, Pisilli; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri.