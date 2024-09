SERIE A, Como-Bologna finisce 2-2. A segno Cutrone

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Como-Bologna, nella cornice del ritorno al Sinigaglia, termina 2-2. Comaschi beffati nel finale da Iling Junior che trova il pareggio per i rossoblu. Gara che è stata sbloccata in apertura dall'autorete di Casale, mentre nella ripresa per il Como è andato a segno l'ex viola Patrick Cutrone. Per il Bologna hanno segnato Castro al minuto 76 e l'ex Juventus nel recupero. Zero vittorie ancora per entrambe le squadre in campionato.