SERIE A, Colpaccio Sassuolo: batte la Juventus 4-2

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Sassuolo fa la voce grossa e batte la Juventus nel match delle 18. I neroverdi, in casa propria, hanno sconfitto i bianconeri per 4-2, in una gara dalle mille emozioni. La squadra di Dionisi è passata due volte in vantaggio e due volte è stata ripresa, ma nel finale è Pinamonti a segnare la rete del definitivo successo, con l'autorete di Gatti ad arrotondare il punteggio.

Per il Sassuolo a segno anche Laurentiè e Berardi, per la Juve hanno timbrato Chiesa e un autogol di Vina.