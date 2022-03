SERIE A, Classifica: Viola adesso a -3 dalla Lazio

Un punto a testa per Fiorentina e Verona: le due squadre rimangono sempre all'ottavo e nono posto della classifica, divise da due punti. Alle loro spalle accorcia il Sassuolo, adesso a -4 dai viola (che hanno comunque una partita in meno) mentre si complica ulteriormente la posizione del Venezia in fondo. Dividono la posta in palio anche Torino e Bologna.

Inter 58 (27 gare disputate)

Napoli 57 (27)

Milan 57 (27 gare)

Juventus 50 (27)

Atalanta 47 (27)

Roma 47 (28)

Lazio 46 (28)

Fiorentina 43 (27)

Verona 41 (28)

Sassuolo 39 (28)

Torino 34 (27)

Bologna 33 (27)

Empoli 32 (28)

Udinese 29 (26)

Sampdoria 26 (27)

Spezia 26 (27)

Cagliari 25 (28)

Venezia 22 (27)

Genoa 18 (28)

Salernitana 15 (26)