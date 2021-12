SERIE A, Clamoroso a Bergamo: Atalanta 1-4 Roma

Clamoroso risultato al Gewiss Stadium: la Roma ha battuto l'Atalanta per 4-1. L'avvio dei gara è subito esaltante per i giallorossi che al 1' passano sorprendentemente con Abraham. La Dea non reagisce e subisce anche il raddoppio al 27' di Zaniolo, ma sul finire di tempo, al 46' Muriel trova l'autogol di Cristante su un suo tiro che torna a dare speranze ai nerazzurri. Il centrocampista della Roma devia in porta al 68' anche il tiro di Zapata, ma l'arbitro annulla per fuorigioco e così la Roma dilaga prima con Smalling al 72' e poi con Abraham all'82'. Classifica che vede un bel balzo in avanti della squadra di Mourinho che si porta a -5 dal quarto posto, mentre l'Atalanta ora è a -6 dall'Inter.