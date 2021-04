SERIE A, Chieste sanzioni per la SL. ACF non firma

La questione Superlega non poteva non portare con sé delle scorie. E come riporta l'edizione online di Repubblica, non ha tardato a farlo: 11 club di Serie A hanno inviato una breve lettera al presidente Paolo Dal Pino chiedendo sanzioni per Juventus, Inter e Milan. Tra queste non ci sarebbero Lazio, Napoli, Atalanta, Hellas Verona e la Fiorentina di Rocco Commisso. La richiesta formale è un'assemblea d'urgenza per "analizzare i gravi atti posti in essere dai club e dai loro amministratori e le relative conseguenze".