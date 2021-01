SERIE A, Cagliari-Benevento 1-2. Nandez salta i viola

Terminato qualche istante fa il lunch match della 16^ giornata di Serie A tra Cagliari e Benevento. Vittoria sannita in rimonta, col risultato finale di 1-2: al gol dei sardi, tra cui figurava l'esordiente cavallo di ritorno Nainggolan, firmato da Joao Pedro hanno risposto poi Sau e Tuia in pochi istanti, nel corso della prima frazione di gioco. Il punteggio da lì non è più cambiato: altri tre punti preziosissimi per i campani di Inzaghi, mentre proseguono le difficoltà della banda Di Francesco che nella prossima giornata contro la Fiorentina dovrà fare a meno di Nandez, espulso nel finale del match.