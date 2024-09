SERIE A, Beffa Bologna al 90': con l'Atalanta finisce 1-1

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 1-1 il terzo anticipo del sabato di questa sesta giornata di Serie A, quello del Dall'Ara tra Bologna e Atalanta: succede tutto nella ripresa, con la squadra di Italiano abile a trovare il gol del vantaggio al 46' grazie al terzo gol consecutivo di Santiago Castro e la Dea che con Lazar Samardzic ha trovato il pareggio al 90' con un tiro a giro da fuori area. In mezzo l'espulsione di Lucumì attorno all'ora di gioco. Sia rossoblù che nerazzurri salgono così a quota 7 punti in classifica, a +1 sulla Fiorentina che però ha una gara in meno.