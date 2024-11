SERIE A, Al Bologna basta Orsolini: battuto il Lecce 1-0

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Può festeggiare Vincenzo Italiano e il Bologna: i rossoblu battono 1-0 il Lecce e si rilanciano in classifica con altri 3 punti e la prima vittoria casalinga stagionale. Basta un gol di Orsolini a pochi minuti dalla fine, abile a sfruttare l'unica amnesia difensiva dei salentini e a segnare di testa un gol che vale un'altra vittoria e 15 punti in classifica. Il Bologna esce così definitivamente dalle zone basse della classifica dove invece resta il Lecce che dopo la vittoria in casa contro l'Hellas Verona viene via dall'Emilia con 0 punti.