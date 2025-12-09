Serie A: 14/a giornata, sfiorati i 6,6 milioni di spettatori su Dazn
(ANSA) - ROMA, 09 DIC - La 14/a giornata di Serie A Enilive su Dazn si chiude con un nuovo risultato di rilievo: sono stati infatti sfiorati i 6,6 milioni di spettatori complessivi (6.576.336), dato che la posiziona come la seconda miglior giornata del girone d'andata attualmente in corso. A incidere in modo determinante sugli ascolti è stato il match Napoli-Juventus, che ha totalizzato 1.808.105 spettatori, superando entrambe le sfide della scorsa stagione - l'andata (1.419.296) e il ritorno (1.566.746) - disputate di sabato alle ore 18:00. (ANSA).
Pubblicità
News
Cronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una rispostadi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Cronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una risposta
Copertina
Dagli inviatiFunaro sui lavori al Franchi: "Lo stadio sarà pronto nel 2029-2030. Mancano ancora 60 milioni"
Mario TeneraniSolo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
Tommaso LoretoNon è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessuno
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com