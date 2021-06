SERGIO RAMOS, Niente Roma, va verso il Paris SG

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Il futuro di Sergio Ramos sembra delinearsi e non ha le tinte giallorosse dei colori della Roma, ma quelle rossoazzurre del Paris Saint-Germain. Secondo il quotidiano spagnollo As, l'ormai ex capitano e bandiera del Real Madrid, dopo avere rifiutato i trasferimenti al Manchester United e al City, sarebbe in procinto di accettare l'offerta presentata da Al Khelaifi per giocare nel PSG. Anche la Roma di José Mourinho si sarebbe fatta avanti per il 35enne difensore centrale andaluso - il cui contratto con i 'blancos' scade il 30 prossimo - ma sarebbe stata anticipata da Leonardo e dal club più titolato di Francia. (ANSA).