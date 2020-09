SERBIA, Spareggi: Milenkovic e Vlahovic convocati

Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic risultano nella lista dei 30 convocati dal ct Ljubiša Tumbaković in vista dei playoff per Euro 2020. Insieme ai due calciatori della Fiorentina c'è anche una vecchia conoscenza viola, ovvero Adem Ljiaic. La Serbia si gioca il posto con la Norvegia, in una gara secca in programma per giovedì 8 ottobre. Inoltre, dopo il decisivo incrocio con i norvegesi, la nazionale serba dovrà disputare due gare valide per la Nations League, contro Ungheria e Turchia; i due calciatori ritorneranno quindi a disposizione di mister Iachini dal 15 ottobre.