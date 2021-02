SELLA, Viola superiore ma le altre sanno lottare

Ezio Sella, doppio ex della sfida Samp-Fiorentina ha parlato della gara: "Partita difficile per i viola, affrontare la Samp non è facile perché Ranieri l'ha resa solida difensivamente, sa quello che vuole, copre gli spazi ed è aggressiva. Poi davanti ha Quagliarella che può risolvere la partita in qualsiasi momento. Le tre gare abbordabili? Le squadre che deve affrontare sono alla portata, la Fiorentina ha qualcosa in più ma quando inizi male e non trovi la quadratura, psicologicamente vai in difficoltà. Spero possa fare più punti possibili per togliersi dalla zona difficile. Vlahovic appannato con l'Inter per l'assenza di Ribery? Ribery fa la differenza nonostante l'età e la non continuità. Ha le giocate per risolvere le partite, sia per Vlahovic che per la squadra che trascina con la personalità e il talento. Vlahovic ha grandissime qualità tecniche e fisiche, anche se ha periodo di appannamento, Prandelli gli dà grande fiducia, per il futuro diventerà un giocatore importante. Con l'Inter non è facile esprimersi. Kouame è di quantità, generoso che si muove su tutto il fronte d'attacco, si sacrifica. Non ha le qualità di Vlahovic ma può essere sfruttato in vari ruoli. Meglio a una o due punte? Io sono sempre per tre attaccanti come mentalità ma mi rendo conto di come può ragionare Prandelli nelle difficoltà e il primo pensiero è non prendere gol con la squadra più protetta ma hai meno vantaggi in fase offensiva. Salvezza? Una classifica molto difficile perché tranne il Crotone tutte sono abituate a lottare e soffrire perciò la Fiorentina deve stare attento, non avere giocatori con quella mentalità di aggressività e determinazione