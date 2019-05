SCONCERTI, Viola terrificanti. Sui Della Valle dico...

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato dei temi più attuali in casa Fiorentina: "Sono preoccupato perché non sarò facile fare punti, visto il gioco dei viola. Di per sé fare un punto in casa col Genoa non sarebbe terrificante, lo è questa Fiorentina. Corvino? Svolge troppe mansioni, dovrebbe occuparsi dei suoi compiti, che gli riescono molto bene. Sabatini? Non vedo come possa convivere con Corvino, al massimo andrebbe affiancato qualcuno a quest'ultimo. Della Valle? Non si può criticare senza dare una reale alternativa. Questa classifica se la sono cercata i proprietari della Fiorentina, ma anche noi. Azionariato popolare? La vedo dura, non ricordo precedenti a Firenze".