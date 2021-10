SCONCERTI, Sorpreso da vittoria col Cagliari. Nico...

L'opinionista Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo italiano, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio.

Alla Fiorentina mancherà Gonzalez causa Covid.

"Ogni volta che c'è una bella notizia ne arriva una brutta... Gonzalez è fondamentale, speriamo sia una di quelle cose a bassa virulenza che dopo pochi giorni passano. Se c'è un ruolo che alla Fiorentina manca, al di là del centravanti, è quel tipo di ala, che fa gol".

Col Cagliari si è visto il giusto tipo di gestione?

"Per me il Cagliari era migliore della Fiorentina in questo momento, sono rimasto sorpreso. Alla Fiorentina servono tutti i suoi migliori e non sono molti, ma la squadra è allenata bene. Un centrocampo leggero come Bonaventura-Maleh con la Lazio però non puoi permettertelo. L'obiettivo è che ora Saponara insista su questa specie di primavera che lo sta attraversando: in quella posizione c'è il ragazzo Sottil che tarda e Callejon che onestamente non ho mai visto".