SCONCERTI, Ribery mi ha rotto le scatole. Meglio...

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto in diretta a TMW Radio, nel corso di Stadio Aperto.

Giusta la titolarità indiscussa di Ribery nella Fiorentina? "A me Ribery ha rotto le scatole. Basta, l'abbiamo aspettato, qualcosa ha dato ma adesso mi sembra davvero fuori sintonia, sulla porta di casa. Preferisco Bonaventura, giocatori che sappiano giocare meno ma che mi diano tutto".

Prandelli deve avere più coraggio? "La partita di domenica è stata persa 6-0 proprio per troppo coraggio. La Fiorentina voleva giocare come non poteva permettersi di farlo, ma è stata la prima Fiorentina in chiave offensiva che ho visto, fermo che una squadra brutta e debole, irrimediabilmente, come questa non me la ricordo".

Gomez potrebbe essere un nome giusto? "Dipende da come verrebbe. A me sembra invece che non voglia più venire nessuno a Firenze: un tempo era appetita, oggi dicono tutti di no. Non basta più avere i soldi per comprarli, perché i no arrivano comunque".

Che futuro per Commisso? "Fossi in lui sarei molto arrabbiato, perché di soldi ne ha spesi".

Pare che lo sia. "Noi riconduciamo tutto ai risultati, ma se si guarda sono stati spesi tanti soldi, senza che ci sia stato un cambio di cifra tecnica. Sto vedendo veramente un crollo tecnico, e non penso sia sopportabile oltre e qualcuno deve pagare. Deve essere chiaro chi andrà via, e come c'è da comportarsi adesso: se puntare su giovani già bravi, se su quelli da far diventare tali, o su esperti già bravi. Ci vuole progetto da dirigenti e uomini di campo, non ho mai visto certe mancanze di reazione dopo i mercati. E dire che avevo sperato fino al 2-0 col Napoli...".