SCONCERTI, Mendes non credo sia alleato dei viola

Mario Sconcerti, decano del giornalismo sportivo italiano e opinionista di TMW Radio, è intervenuto durante Stadio Aperto per parlare dei viola. Queste le sue dichiarazioni: "Perché si parla di Mendes come alleato della Fiorentina? Perché come prima cosa non sono sicuro sia un vantaggio, e poi vorrei capire chi è che lo rappresenta in Italia. Non è un alleato di nessuno, è un procuratore e lavora con tutti. Non capisco cosa nascondano questi discorsi, c'è l'interesse di qualcuno dietro...".

Dove rinforzare?

"Se fai un 4-3-3 devi avere ali che segnano e mezzali che si inseriscono, e queste ultime forse ci sono vista la presenza di Bonaventura e Castrovilli. Mi sembra molto forte anche questo Maleh, seppure avendo 23 anni o è pronto subito o no".

Poi la difesa.

"Sì, va capito chi va via dietro tra Pezzella e Milenkovic... Mi accontenterei che andasse via quest'ultimo. Poi una seconda punta ci vorrà. Sono anche per smetterla con Ribery, non si può ripartire con lui che fa il titolare".