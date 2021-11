SCONCERTI, La Fiorentina non vede mai la porta

Intervistato da TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato così della Fiorentina, con particolare riferimento alla sconfitta rimediata a Torino contro la Juventus: "Oggi non ci si può più permettere di rimanere in dieci, oggi si considera falloso ogni contatto. Bisogna reinsegnare agli arbitri la differenza fra un fallo e un contatto. Ho visto due squadre spente, non un tiro in porta. Teniamo la palla, ci piacciamo, ma la porta non la vediamo mai. Sento dire di Alvarez, ma non è un centravanti, è un vecchio numero dieci. Se blocchi Vlahovic non hai più tiri in porta".