SCONCERTI, Italiano? Vediamo la squadra. Maleh...

Mario Sconcerti, decano del giornalismo sportivo e opinionista di TMW Radio, è intervenuto in diretta durante Stadio Aperto.

Come la vede la Fiorentina con Italiano?

"Bisogna vedere la squadra... Per adesso è arrivato un grosso giocatore e mi sembra ottimo anche Maleh. Non dobbiamo giudicarlo un ragazzo, ha 23 anni. Anche se esordiente in Serie A, lo vedo centrocampista completo e pronto per stare tra quelli che si alterneranno. Ragazzo interessante. L'obiettivo deve essere di cercare di andare in Europa, anche facendo una squadra che non la vale".

Si andrà almeno oltre fine luglio.

"Credo anche più in là. Questo comporterà la perdita del clan Gattuso: si è tornati al vecchio gruppo di mercato e alle abitudini, oltre che alle idee, di aspettare per vedere tutto".