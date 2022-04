SCONCERTI, Ieri gara grigia: assenze importanti

Per commentare la giornata di campionato a TMW Radio è intervenuto il direttore Mario Sconcerti. Queste le sue dichiarazioni:

Una grande domenica per la Salernitana: "Nicola in questo dà il meglio di sé. Ha la fama di salvatore e ci devono essere delle situazioni estreme per toccare l'anima dei giocatori. Meriterebbe più fortuna, anche se l'avere una scarpa in mano non rientra nell'ordine delle cose".

Come reagirà la Fiorentina dopo la sconfitta di ieri? "La Fiorentina non deve molto a sé stessa, ha perso giocatori importanti e se l'attacchi con violenza la metti in difficoltà. C'è questo modo di dire che si sbaglia l'approccio, ma quando trovi una squadra di nervi che gioca con grande verticalità paghi una partita grigia come quella di ieri. E quest'anno ne ho viste tante".