SCONCERTI, Chiesa, storia chiusa. Bonaventura...

Mario Sconcerti, noto giornalista di fede viola, ha parlato così della Fiorentina: "Siamo ad un passo dall’avere un centrocampo importante, non cambiarlo sarebbe un'occasione sprecata. Serve più uno come Torreira che un attaccante. La squadra ha bisogno di costruire gioco. Se poi dovesse arrivare anche un centravanti, tanto meglio. Il centrocampo della Fiorentina mi sembra ben assortito, anche se c'è chi dice che non segna. Ma quanti gol segnavano Borja Valero e Mati Fernandez? Castrovilli è un giocatore da almeno 7-8 gol. Biraghi? Non sono sicuro resti a Firenze dove ha già dato. Preferirei provare con Spinazzola perché di Biraghi conosco tutto. Ricominciare da Biraghi penso sia sbagliato".

Sugli obiettivi di mercato Bonaventura e Ricci ha aggiunto: "L'ex Milan è un’idea che mi piace da molti anni. Gioca in molti ruoli e può cambiare le partite. Non è un fuoriclasse, ma è un giocatore di qualità e duttile, quindi utile. Può fare anche il regista, sarebbe la riserva degli attuali centrocampisti presenti in rosa. Ricci non è un regista, ma una mezz’ala e la Fiorentina cerca un regista. Non l’ho mai visto giocare, ma mi fa piacere che voglia la Fiorentina. Certo che 15 milioni sono tanti. Non capisco perché la Fiorentina debba dare i suoi giovani all’Empoli, mentre l’Empoli non ne dà neanche uno".

Callejon per Chiesa? "Lo spagnolo è un giocatore straordinario, ma a quanto so vuole tornare in Spagna. L’importante è che Chiesa se ne vada perché è una storia chiusa".