SCHOLES, Amrabat mi ha ricordato il miglior Gattuso

FirenzeViola.it

Finalmente Manchester United. Finalmente Amrabat. Dopo una stagione complicatissima, in cui sono stati riscritti tanti record negativi, il Manchester United di Ten Hag si regala un dolce finale con la vittoria della FA Cup in finale contro i rivali del Manchester City. Ieri pomeriggio a Wembley Garnacho e Mainoo hanno ristabilito - forse solo per qualche ora - la gerarchia sportiva di Manchester, che negli ultimi anni si era completamente spostata dalla parte Citizen.

Sugli scudi, tra gli altri, la prestazione di Sofyan Amrabat, forse decisivo per la prima volta (in un match importante) da quando è arrivato in Premier League. Non a caso una leggenda dei Red Devils come Paul Scholes, a fine partita, ha detto: "mi ha ricordato il miglior Gattuso". Un endorsement che difficilmente riscriverà un finale diverso dall'addio che sembra ormai certo (il riscatto è fissato a 20 milioni + bonus), ma che potrebbe far risalire le quotazioni del marocchino dopo la stagione complicata.