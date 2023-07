SCAMACCA, La Roma vuole chiudere. Beltran l'alternativa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma vuole chiudere presto l'operazione per portare alla corte di Mourinho Gianluca Scamacca, accostato in passato anche alla Fiorentina. E per assicurarselo prima che altri club mettano la freccia, Tiago Pinto volerà a Londra, come scrive il Corriere dello Sport. Il general manager - si legge sul quotidiano - ha bisogno dell'ok dei Friedkin per mandare in porto l'affare. Le alternative a Scamacca restano Alvaro Morata e Lucas Beltran seguito, quest'ultimo, anche dalla Fiorentina che ha messo gli occhi su alcuni oriundi come lo stesso Belran e Infantino (che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni a Firenze).