SCALONI, Non siamo imbattibili. Convochiamo i meglio

Il ct Lionel Scaloni è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Perù. Queste alcune sue parole: "Dobbiamo continuare con questa voglia di competere. Non siamo imbattibili. La squadra gioca in maniera molto marcata, chiunque sia in campo. Vorremmo che Messi fosse sempre in campo, ma quando non c'è dobbiamo sostituirlo".

Sulle convocazioni: "Ogni volta che possiamo, chiamiamo i ragazzi affinché siano presenti e possano allenarsi, ma nella Nazionale argentina devono esserci i migliori. Ci sono molti ragazzi che vorremmo vedere. Siamo con un gruppo di grandi giocatori, che capiscono molto bene le cose e sanno portarle avanti alla grande".