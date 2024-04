SAVOLDI, Per Chiesa e Vlahovic la Juve ha speso troppo

FirenzeViola.it

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Gianluca Savoldi.

Per le la Juve ha una rosa inferiore a tante avversarie?

"E' una buona U23 questa Juventus. Miretti una ventina di anni fa, ma anche solo una decina, neanche giocava alla Juve. Hanno speso troppo per Chiesa e Vlahovic, che avevano fatto una stagione e mezza alla Fiorentina ma ancora dovevano dimostrare. E' una rosa che stava facendo troppo, ora troppo poco. C'è una via di mezzo. Questa rosa non è scontato che vada in Champions come tutti pensano".