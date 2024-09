SARRI, Spero di allenare entro gennaio. Vorrei Berardi

FirenzeViola.it

"Purtroppo, anche senza pallone, fumo ancora tanto, troppo. Con l’inizio della nuova stagione, mi è cresciuta forte la voglia di esserci dentro, di tornare in campo". Maurizio Sarri esordisce così nella lunga intervista rilasciata oggi a La Gazzetta dello Sport, dove non nasconde la sua voglia di tornare in panchina e di proseguire ancora a lungo nella sua carriera: "Spero prima di gennaio. Dipenderà dalle situazioni, dalle offerte che riceverò, dalle motivazioni. Dalla telefonata che mi trasmetterà più adrenalina", afferma l'ex allenatore della Lazio.

Dove si vede per l'ultimo ballo?

"Non mi vedo all’ultimo ballo! Ho ancora voglia di allenare e penso di essere nelle condizioni di poter dare qualcosa. È vero che in questo momento vanno di moda i giovani, ma lo scorso anno le tre Coppe europee sono state vinte da tecnici della mia età: Ancelotti in Champions, Gasperini in Europa League e Mendilibar in Conference. Idem De la Fuente, c.t. della Spagna campione d’Europa. I calciatori che vorrei allenare? Dico due italiani: Berardi e Tonali. Una squadra per avere un'anima deve avere un blocco di giocatori del proprio Paese".