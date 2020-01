SARRI, Bernardeschi? Fa parte della rosa. Il resto...

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Roma di Fonseca. Alla domanda sull'ex giocatore della Fiorentina, Federico Bernardeschi, e sulla possibilità di una sua partenza ha risposto così: "Non mi risulta, per me fa parte della rosa e dunque è preso in considerazione come tutti gli altri. A meno che non ci sia una posizione particolare da parte del giocatore, ma al momento non mi interessa".