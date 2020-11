SANNINO, Fiorentina delusione del campionato di A

Giuseppe Sannino, allenatore, ha parlato del campionato di Serie A e di ciò che ha riservato l'ultimo weekend: "Le sconfitte di Lazio e Atalanta sono diverse, di certo pesa l'impegno in Champions. In questa stagione l'incognita covid pesa, gli allenatori fino al giorno della partita non sanno chi avranno a disposizione e chi no, diventa difficile in queste condizioni. Oltre al Sassuolo, in questo momento il Verona è la sorpresa del campionato, mi piace guardare la squadra di Juric. La delusione invece è la Fiorentina. Inter? Per quello che ha speso e per quello che vuole Conte ci sono margini di miglioramento. In Italia c'è una nevrosi nel cercare il pelo nell'uovo che non capisco. Al di là dei soldi conta quello che si ha dentro, la passione, Conte lo stimo perché dà tutto e vorrei davvero che riuscisse a far ricredere tutti".