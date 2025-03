Sandro Sabatini esalta Kean: "È diventato un attaccante fortissimo, sarà il titolare fisso dell'Italia"

Il noto giornalista Sandro Sabatini ha lodato le prestazioni di Moise Kean, autore di una splendida doppietta ieri sera a Dortmund, che ha salvato l'Italia da una figuraccia dopo un primo tempo finito 3-0 per la Germania. Sul suo canale YouTube, Sabatini ha condiviso la sua opinione sulla partita e sul bomber viola: "Kean non è un nome nuovo, ricordiamocelo. Da 6-7 anni questo ragazzo gioca per squadre italiane ed europee, ma adesso è finalmente sbocciato. Anche ieri ha mostrato una prestazione straordinaria. È diventato un attaccante fortissimo, che per me sarà il titolare fisso della Nazionale.

Ha una potenza fisica e atletica che nessuno può eguagliare. Kean fa reparto da solo, è un giocatore che, se gli lanci un pallone, si scontra con tutti e quasi sempre riesce a vincere. Inoltre, è ancora giovane, ha solo 25 anni e ha ampi margini di miglioramento. Complimenti a lui, merita davvero tutti gli applausi."