SANCHEZ, Speciale tornare a Udine dopo tredici anni

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

(ANSA) - UDINE, 14 AGO - "Voglio salutare tutti: sono passati tredici anni ed è cambiato tutto, perfino lo stadio, in cui ora i tifosi sono più vicini. L'unica cosa immutata è la mia voglia di vincere, ovunque io vada". Lo ha detto Alexis Sanchez nella conferenza stampa per il suo ritorno all'Udinese.

"Non mi sento ovviamente pronto al 100% - ha chiarito rispetto a un'eventuale disponibilità già per la trasferta di domenica a Bologna - ma mi metto a disposizione della squadra, poi dipenderà dall'allenatore, ma io mi sento pronto sempre". Quanto ai cambiamenti di posizione in campo, in questi tanti anni di carriera, e a cosa possa garantire alla squadra ora, il cileno ha spiegato di fare sempre le medesime cose: "Solo che capisco meglio i tempi di gioco e risparmio energia quando serve". (ANSA).