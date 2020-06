SALVIONI, Belotti? La nonna parla dei viola. Balo...

Sandro Salvioni, allenatore che in passato ha avuto Balotelli e Belotti, ha parlato a Radio Sportiva: "Balotelli lasciato fuori dal centro sportivo? Sono rimasto veramente male, non si può trattare un giocatore in quel modo. Potevano farlo parlare con un dirigente e fargli capire che ha sbagliato. Il Brescia ha sbagliato. Da adesso in avanti Mario sarà massacrato ed è sbagliato. Il suo ritorno al Brescia? Sono dell'idea che per un attaccante giocare nella squadra della propria città sia sbagliato. Se non riesci a segnare poi fa fatica mentalmente, non è facile esprimersi al meglio. Cosa consiglierei a Mario? A questo punto deve tornare all'estero. È abituato a giocare con squadre di alta classifica, dove si lotta per la salvezza è in difficoltà. Belotti? Insieme a sua nonna parliamo sempre di Andrea, mi racconta sempre che lo voleva la Fiorentina. A me fa piacere. È un ragazzo molto umile, ha voglia di dimostrare e di fare bene. Quando l'ho fatto esordire all'Albinoleffe in Serie B ho fatto un grande errore, segnò subito e non lo feci più giocare perché sembrava che lo schierassi solo perché era del mio paese".

