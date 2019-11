SALVINI, Nardella? Dopo il c.s. si fa scappare stadio

L'ex vicepremier e ministro degli interni Matteo Salvini, intervistato questa mattina da La Nazione, ha risposto a una domanda relativa al nuovo stadio di Firenze, dando il suo punto di vista su uno dei temi più d'attualità in città: "Ho intenzioni di buonsenso: parlerò di tutto quello che Nardella non ha fatto negli ultimi anni, tanto per cominciare. E dei pasticci che continua a fare. Non è un pasticcio lo stadio, per esempio? Dopo essersi fatto sfilare il centro sportivo dal Comune di Bagno a Ripoli, adesso Nardella rischia che qualche altro sindaco gli porti via pure quello... sarebbe come dire che San Siro lo andiamo a costruire a Vizzolo Predabissi, anziché a Milano. Se ci sarà anche lo stadio fra i tormentoni delle prossime elezioni regionali, in primavera? Ci saranno tutti i problemi che stanno a cuore ai cittadini, e che la politica rossa ha smesso da tempo di risolvere".