SALANDIN, Viola hanno sostituito bene DV9. Europa...

Il giornalista Stefano Salandin, presente a Milano per l'ultimo giorno di mercato, ha commentato così a TMW il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus: "Che avesse l'accordo con i bianconeri lo sapevano anche i sassi di Piazza della Signoria e l'infortunio di Chiesa ha fatto sì che l'operazione venisse accelerata".

Come riparte la Fiorentina?

"I viola hanno operato bene anche perché si erano già portati avanti con Piatek e con Ikone. Ha fatto quello che doveva fare, è stata logica. Anche queste polemiche sulla cessione di Vlahovic... Il giocatore aveva deciso, farlo adesso o a giugno non sposta niente, anzi. Ho la sensazione che, se i tifosi mostrassero maturità, e mi rendo conto che sia un ossimoro, ma può succedere, togli dei pesi all'interno dello spogliatoio e fai più chiarezza. Se io fossi un giocatore della Fiorentina, faccio doppietta e alla fine della partita mi chiedono se Vlahovic resta... Beh, avevano un po' rotto e adesso non romperanno più".

La Fiorentina ha meno possibilità di andare in Europa?

"Perde un giocatore straordinario, non c'è dubbio, ma l'ha sostituito abbastanza bene perché ne ha due e Cabral è bravo eh. Ha due calciatori e Ikoné, un impianto di gioco e il valore è quello di chi può lottare per l'Europa. Stanno con Torino, Verona, sono con quelle squadre lì, non sposta più di tanto".