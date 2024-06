SABATINI, Sarri a piedi perché giudicato extra-campo

Fonte: Radio Sportiva

FirenzeViola.it

Il giornalista di Mediaset, Sandro Sabatini, ha parlato dell'attualità in casa Fiorentina: "Io penso che Sarri meritasse la considerazione dei viola, oltreché del Milan. Non è stato chiamato, credo, per "paura" di qualche vecchia dichiarazione. Magari, in questo senso, regge la voce per cui nello spogliatoio non sia dopo un po' più ascoltato. Le considerazione su di lui sono state fatte extra-campo".

Cosa pensa dell'ipotesi Zaniolo?

"Viene accostato a chiunque, tutte le estati. A un buon prezzo io lo prenderei sempre, deve appunto abbassare le richieste".