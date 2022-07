S. OLIVEIRA, É ufficiale il passaggio al Galatasaray

Sergio Oliveira è' ufficialmente un giocatore del Galatasaray. L'ormai ex centrocampista del Porto, che ha giocato gli ultimi sei mesi in prestito alla Roma, che era stato molto vicino alla Fiorentina lo scorso anno, inizierà dunque una nuova avventura in Turchia. Questa la foto postata su Twitter dalla sua nuova squadra:

Galatasaray'a hoş geldin Sérgio Oliveira! ❤️ pic.twitter.com/xA81b7mXuz — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 9, 2022