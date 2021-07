S. LARSEN, Non vuole la Turchia. Resta in Italia?

La Gazzetta dello Sport fa luce anche sul futuro di Jens Stryger Larsen. Il danese, più volte accostato anche alla Fiorentina, sembrerebbe aver cambiato idea sulla trattativa che lo avrebbe portato al Galatasaray, dato il 5-1 subito dei turchi contro il PSV nei preliminari di Champions, risultato che porta gli uomini di Terim sulla strada dell'eliminazione. La destinazione poi non piace al giocatore che non la ritiene come un passo avanti in carriera e al momento nessuna altra squadra si è fatta avanti concretamente. Sembra, dunque, che il suo futuro, almeno per l'anno prossimo, sia ancora l'Udinese.