S. GALLO, Scontri tra tifosi dopo il match: 42 controllati

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

San Gallo-Fiorentina ha fatto notizia non solo per la vittoria della squadra di Palladino 4-2 sul campo della squadra svizzera ma anche per gli scontri che sono avvenuti dopo il fischio finale. Come riportano canali svizzeri quali imticker.ch, oltre ai problemi causati dai fumogeni e dai fuochi d'artificio sparati durante la partita dal settore ospiti della Fiorentina, ci sono stati anche problemi che hanno costretto a un'operazione di polizia ben oltre la mezzanotte.

Un gruppo di tifosi del San Gallo avrebbe infatti aggredito i tifosi viola in trasferta e al momento dell'intervento della polizia, quest'ultima è stata aggredita con lancio di oggetti che ha portato all'utilizzo di pallini di gomma e spray al peperoncino. Nessuno è rimasto ferito, ma dopo che la polizia ha circondato gli aggressori, quindi i tifosi svizzeri, 42 persone sono state fermate e controllate: nei loro confronti verranno esaminate denunce di violenze e minacce contro autorità e funzionari, violazione della quiete pubblica e ostruzione ad atti ufficiali. Dopo il controllo le persone sono state rilasciate.