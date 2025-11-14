Rui Patricio rinuncia a tornare tra i pali, declinata l'offerta del Parma

Dopo il grave infortunio di Zion Suzuki, estremo difensore del Parma, che dovrà fare a meno del campo per 3-4 mesi, dopo aver riportato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide, nell'ultima giornata di campionato contro il Milan, terminata con il risultato di 2-2, il Parma ha dato il via ai casting per la porta tra gli svincolati. Il nome che era trapelato nelle ultime ore è quello di Rui Patricio, che, con tutta sorpresa, ha deciso di declinare l'offerta del club emiliano, rinunciando così a rimettersi i guantoni e al ritorno in campo. Questo rifiuto del portiere ex Roma e Atalanta, quasi trentottenne è accompagnato, probabilmente, da un sapore, che sa di ritiro.

Questo costringe il Parma a proseguire la sua ricerca al sostituto del portiere giapponese.