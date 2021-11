ROSSI, Miglior partita della mia carriera Fiore-Juve

In diretta con Radio Marca, l'ex viola Giuseppe Rossi ha ricordato anche i suoi giorni alla Fiorentina: "Quando arrivò Mario Gomez sapevamo che era un grande attaccante e goleador, giocammo un po' insieme ma poi mi infortunai. Fino a quel momento eravamo secondi a tre punti dalla Juve e stavamo facendo una stagione ottima. Io ero capocannoniere, poi da gennaio ad aprile sono stato fermo per infortunio. Questo è il calcio, anche se è stato doloroso. Alla fine arrivammo quarti, una buona posizione, peccato però perché non bastò ad arrivare in Champions".

La partita migliore della carriera? "Senza dubbio quella tra Fiorentina e Juventus del 2013. Ho segnato una tripletta e per la tifoseria viola quella gara era importantissima".