RONALDO, 3.000.000€ rubati nella villa del Fenomeno

Brutta disavventura per Ronaldo. L'ex attaccante, tra le altre, anche dell'Inter ed attualmente presidente del Valladolid e del Cruzeiro ha subito un furto nella sua villa nella zona di Cala Jondal, a Sant Josep in Spagna. Come riportato dal Diario de Ibiza, i ladri hanno approfittato dell'assenza di persone in casa ed hanno portato via oggetti per il valore di 3 milioni di euro. L'abitazione era vuota, ma nella casa del Fenomeno attualmente c'era in villeggiatura Marco Verratti, centrocampista del PSG, insieme alla moglie Jessica Aïdi. Non è chiaro quante delle cose rubate fossero del brasiliano e quante dell'azzurro. Il problema è che tutte le precauzioni che i calciatori utilizzano non sembrano servire ad arginare questo fenomeno, nemmeno le telecamere, i servizi di sorveglianza e i cani addestrati pagati oltre 20.000€.